(Di martedì 21 maggio 2024) Il Rassemblement National (Rn) di Marine Le Pen prende le distanze daidele non siederà più al loro fianco al Parlamento europeo. La decisione è stata presa dal presidente del partito francese, Jordan Bardella, e confermata dal direttore della sua campagna elettorale per le europee di giugno. Alla scelta di Rn sisubito la Lega di Matteo, alleata dei francesi e delin Ue neldi Id: “Come sempre, Matteoe Marine Le Pen sono perfettamente allineati e concordi”, fa sapere il Carroccio. Le Pen scarica: il caso Il 18 maggio Maximilian Krah, capolista di Afd alle europee, in un’intervista al quotidiano la Repubblica aveva negato l’assunto per il quale tutte le SS vanno considerate criminali di guerra. ...

Parigi, 21 mag. (Adnkronos) - Il Rassemblement National ha riferito a Libération che non siederà più con il partito tedesco dell'AfD nel gruppo Id al Parlamento Ue. Una decisione che fa seguito alle dichiarazioni del capolista di Alternative für Deutschland (AfD) alle elezioni europee, Maximilian Krah, il quale ha affermato che “una SS non è automaticamente un criminale”. liberoquotidiano

Parigi, 21 mag. (Adnkronos) – Il Rassemblement National ha riferito a Libération che non siederà più con il partito tedesco dell’AfD nel gruppo Id al Parlamento Ue. Una decisione che fa seguito alle dichiarazioni del capolista di Alternative für Deutschland (AfD) alle elezioni europee, Maximilian Krah, il quale ha affermato che ?una SS non è automaticamente un criminale?. calcioweb.eu

Le Pen rompe con l’Afd e Salvini si accoda: i tedeschi fuori dal gruppo parlamentare in Ue - Le Pen rompe con l’Afd e Salvini si accoda: i tedeschi fuori dal gruppo parlamentare in Ue - Il partito di Marine Le Pen rompe con l'Afd e non siederà più al suo fianco in Ue: alla decisione si accoda anche la Lega di Salvini. lanotiziagiornale

"Non tutte le SS criminali", "Mai più insieme". Le Pen rompe con Afd. E Salvini la sostiene - "Non tutte le SS criminali", "Mai più insieme". Le Pen rompe con Afd. E Salvini la sostiene - Non è per niente irrilevante la rottura messa in atto da Rassemblement National, che lascia il gruppo europeo Id (di cui fa parte la Lega) dopo le dichiarazioni controverse sugli appartenenti alle SS ... ilgiornale

Dopo l’intervista di Krah a Repubblica, Le Pen rompe con Afd: “Mai più insieme al Parlamento europeo” - Dopo l’intervista di Krah a Repubblica, Le Pen rompe con Afd: “Mai più insieme al Parlamento europeo” - Nelle scorse settimane Repubblica aveva dato conto anche dei malumori pesanti maturati nel partito di Le Pen nei confronti dell’ultradestra tedesca, rea di frequenti esternazioni estremiste, tanto che ... repubblica