Le pagelle | Grant segna tre bombe in sessanta secondi e difende con durezza Uglietti proprio non ce la fa Galloway e Black tengono la ’barca’ a galla

(Di martedì 21 maggio 2024) Briante WEBER (23 minuti, 2/5 da 2, 1 rimbalzo, 3 perse, 1 recuperata, 3 assist, 4 punti) Qualcosina costruisce, molto disfa, distribuisce preziosi assist, ma non riesce a ergersi a protagonista. Voto 5.5 Langston(36 minuti, 3/9 da 2, 3/8 da 3, 3/4 ai liberi, 4 rimbalzi, 3 perse, 4 assist, 18 punti) Ottimo nei primi due quarti, cala alla distanza. Complice anche una botta alla caviglia e le energie fisiche in riserva. Se l’Unahotels resta attaccata alla partita a lungo il merito però è in gran parte suo. Voto 6.5 Mouhamed FAYE (11 minuti, 3/3 da 2, 1/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 3 perse, 2 recuperate, 1 assist, 1 stoppata, 7 punti) Inizia con adeguata presenza, poi è limitato dai falli e da qualche ingenuità. Ma non demerita. Voto 6 Jamar SMITH (19 minuti, 0/1 da 2, 1/5 da 3, 3/3 ai liberi, 2 rimbalzi, 4 assist, 6 punti) L’infortunio alla spalla ...

LBA Playoff - Venezia esce nell'ultimo quarto e fa sua la serie battendo una tosta Reggiana: è semifinale - LBA Playoff - Venezia esce nell'ultimo quarto e fa sua la serie battendo una tosta Reggiana: è semifinale - Quarto quarto: Parks segna un canestro difficilissimo sull'ottima pressione difensiva di Chillo, portando Venezia sul +5 all'inizio del periodo decisivo. Black 1/2 dalla lunetta, ... pianetabasket