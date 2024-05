Le iene - stasera in tv la nuova puntata | anticipazion - servizi e gli ospiti

Perché Che tempo che fa stasera non va in onda con una nuova puntata: il motivo, quando torna Perché Che tempo che fa stasera – domenica 19 maggio 2024 – non va in onda sul Nove con una nuova puntata? Ve lo diciamo subito: nessun imprevisto o cambio di programma. Lo show condotto da Fabio Fazio non andrà in onda con una nuova puntata ma “solo” con il best of semplicemente Perché la scorsa domenica si è chiusa la prima stagione del programma sul Nove.

tpi