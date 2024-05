Le foto del fantasista sui social Domenico Berardi al Gp di Imola mentre la squadra finiva ko al Mapei

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) La sua assenza in campo aveva già condannato, secondo i più, il Sassuolo – inguaiato quando il 10 si infortunò, a Verona, ormai due mesi e mezzo fa – alla serie B. E la sua assenza anche fuori dal campo, domenica,per il Sassuolo scoccava l’ora più buia, ha fatto il rumore del caso. Già, perchéil Sassuolo si giocava la stagione contro il Cagliari, si facevagrafare a, dove era in corso il Gran Premio di Formula 1. Tutto legittimo, ci mancherebbe, ma un po’ più di tatto nei confronti di quel Sassuolo dentro il quale il talentino calabrese ha speso tutta la sua carriera non avrebbe guastato. Questione non necessariamente di rispetto, ma piuttosto di opportunità: evidentemente, tuttavia, nel calcio dei grandi che il Sassuolo ha lasciato poco ...