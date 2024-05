L' auto finisce del fiume - la tragica morte di Michela Lazzaretti

(Di martedì 21 maggio 2024) È la figlia minore di Giancarlo, candidato sindaco a Verucchio, della lista civica 3V (Verucchio Villa Verucchio), la 25enne deceduta in un incidente stradale sabato sera nel Comune di Savignano sul Rubicone. Come riportano i quotidiani locali, la giovane che era incon un’amica ha preso un terrapieno dopo una doppia curva finendo nelRubicone. L’amica si è salvata sganciando...

