L' autista di Falcone rivive la strage di Capaci grazie alle realtà virtuale VIDEO

(Di martedì 21 maggio 2024) AGI - "Mi è bastato già una volta": Giuseppe Costanza, l'di Giovannisopravvissuto alladi, si toglie il visore e posa i comandi della, che in un container a due passi dall'autostrada che salto' in aria il 23 maggio del 1992 lo ha fatto ripiombare nellavera, quella dell'odore di corpi bruciati e di fumo, del silenzio che precede l'urlo delle ambulanze e della speranza di salvare chi puo' ancora essere salvato. "Non è stato piacevole, per me - aggiunge Costanza -re quei momenti. È stato pesante". Non è un gioco, infatti, lache ti catapulta dentro il cratere dellain MuST23, il Museo Stazione 23 maggio a ...

