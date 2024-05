(Di martedì 21 maggio 2024) Undavvero particolare. Da quando la pandemia ha cessato il suo forcing, tutto il mondo ha ripreso a viaggiare in giro, fino a far diventare quest’ultima una vera e propria mania. L’overtourism, infatti, in alcune località, sta diventando ingestibile. Venezia, attualmente la capitale mondiale dell’overtourism, ha provato a contenere il fenomeno introducendo un ticket di ingresso da 5 €. Un provvedimento simile potrebbe arrivare a, famosoin Svizzera. Quest’ultimo è un popolarein Svizzera.è un comune da poco più di 2mila abitanti del Canton Berna, nella regione dell’Oberland. Si tratta di un suggestivo e pittorescotra le Alpi che, complici le sue cascate, le sue pareti rocciose e i suoi panorami da sogno, è ...

Lauterbrunnen: perché il villaggio vuole far pagare l’ingresso - lauterbrunnen: perché il villaggio vuole far pagare l’ingresso - lauterbrunnen è un villaggio in Svizzera. Per i migliaia di turisti che arrivano ogni anno, si vorrebbe istituire un biglietto d'ingresso Un villaggio davvero particolare. Da quando la pandemia ha ... zon

Lauterbrunnen, perché il villaggio svizzero vuole far pagare il biglietto d’ingresso - lauterbrunnen, perché il villaggio svizzero vuole far pagare il biglietto d’ingresso - lauterbrunnen è un suggestivo e pittoresco villaggio tra le Alpi svizzere diventato incredibilmente popolare negli ultimi anni ... fanpage