Lautaro | Vi spiego la DIFFERENZA tra INZAGHI e CONTE TAREMI è un grande attaccante - ha una caratteristica di ARNAUTOVIC Io sono sullo stesso livello di MBAPPÉ? Vi dico che…

Marcus Thuram è incredulo dopo aver visto il gol di Lautaro Martinez nel primo tempo di Inter-Atalanta. L'attaccante francese resta a bocca aperta e deve alzarsi in piedi per omaggiare l'argentino.Continua a leggere fanpage

L' Inter batte il Milan 2-1 nel derby e conquista lo Scudetto . Non poteva esserci epilogo migliore, come la scenaggiatura di un film: vincere lo Scudetto della seconda stella contro i cugini... leggo

Lautaro: "Rinnovo Siamo vicini, non so cosa accadrà. Io al livello di Mbappé e Haaland" - lautaro: "Rinnovo Siamo vicini, non so cosa accadrà. Io al livello di Mbappé e Haaland" - Le parole di lautaro Martinez in un'intervista alla Gazzetta dello Sport Tra la gioia Scudetto, il capitolo rinnovo e un po' di sana autostima. lautaro Martinez ha rilasciato una lunga intervista alla ... gianlucadimarzio

Calcio: Lautaro "Ciclo Inter deve continuare, Champions prossimo passo" - Calcio: lautaro "Ciclo Inter deve continuare, Champions prossimo passo" - L'attaccante e capitano nerazzurro: 'Per il rinnovo mancano solo un paio di cosette...' ROMA (ITALPRESS) - 'L'Inter veniva da anni senza successi ... sport.tiscali

La situazione sul fronte rinnovo e gli obiettivi futuri: Lautaro si racconta - La situazione sul fronte rinnovo e gli obiettivi futuri: lautaro si racconta - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... msn