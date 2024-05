Lautaro | Non ho nulla da invidiare a Mbappé - Haalan - Lewandows -i, Kane

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 21 maggio 2024) La Gazzetta dello Sport ha intervistatoMartinez, capitano e attaccante dell’Inter. La squadra di Inzaghi ha appena vinto il ventesimo scudetto della sua storia, tuttavia ad annebbiare la festa per il scudetto c’è la gravosa situazione finanziari del presidente Zhang. Già oggi la proprietà dell’Inter passerà, a meno di ulteriori colpi di scena, al fondo Oaktree.però, alla Gazzetta, spende solo parole al miele per il suo quasi ex presidente. «Zhang sempre vicino» Qual è il suo pensiero sul presidente Zhang: «Ci è sempre stato vicino: anche se quest’anno non era con noi a volte bastava una videochiamata per sentirlo comunque qui. È un grandissimo presidente e non sappiamo cosa accadrà perché è tutto sopra le nostre teste. Siamo anche noi tranquilli e in attesa». Ovviamente questo avvicendamento societario rallenta le trattativa per il ...