L' architetta pugliese che vende orecchiette a Londra | Mi sento più inglese che italiana - ma amo le mie origini

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 21 maggio 2024) Levecchie maniera si fanno con il «rasaul», una spatolina in ferro battuto, «altro che coltello!». Riccardina Burdo la sua non l’ha mai abbandonata, anzi ne ha trovato un equivalente in acciaio inox: con questo, ogni giorno prepara a mano chili diper i ristoranti italiani di, oltre che clienti privati, a marchio Spigadolce. Spigadolce, la pasta fresca della Puglia aSono dieci anni che abita nel Regno Unito, «mipiùche, ormai» però le sue radici non le ha mai abbandonate: dei ricordi ad Andria conserva il legame con i nonni, e quello con il bisnonno, soprannominato proprio Spigadolce «perché trasportava il grano dalla Basilicata alla Puglia con una flotta di carretti». La cucina è sempre stata nelle sue ...