L’Aquila ci riprova Difesa e intensità | gli antidoti per Rieti

(Di martedì 21 maggio 2024) E’ già tempo di gara-due. Dopo la battaglia di domenica Fortitudo e Real Sebastianitornano ad affrontarsi, alle 20,30, al PalaDozza. La Fortitudo prova ad assestare il secondo, fondamentale colpo alla serie. Il fattore campo potrebbe essere un plus importante per Matteo Fantinelli e compagni che hanno sempre fatto di Piazza Azzarita (biglietti in vendita sul circuito Vivaticket e al PalaDozza) un fortino difficile da espugnare. A dire il vero tra le poche squadre a riuscire a passare sotto le Due Torri, il 10 marzo, è stata proprio, allora al completo, in questa serie playoff priva del centro statunitense Hogue operato la settimana scorsa e fuori per tutto il resto della stagione. Sul fronte Fortitudo Attilio Caja avrà la squadra al completo. Ieri pomeriggio i biancoblù hanno svolto allenamento di rifinitura al PalaDozza. "Dobbiamo ...

Bologna, 20 maggio 2024 – Tentativi di scontri durante la sfida playoff di A2 tra Fortitudo e Rieti di ieri pomeriggio. Nel corso del terzo quarto, 30 soggetti della Fossa dei Leoni (il cuore del tifo biancoblù) hanno attraversato gli spalti in direzione del settore ospiti, per entrare in contatto con la tifoseria avversaria. michele.nucci@gmail. ilrestodelcarlino

