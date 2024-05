Landini può attaccarsi solo al salario minimo

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di martedì 21 maggio 2024) La battaglia referendaria per eliminare il Jobs Act è troppo divisiva per la sinistra: metà Pd ha votato la riforma voluta da Matteo Renzi e ora è in difficoltà. Così la Cgil spinge a Bruxelles sulla paga imposta per legge a costo di impoverire buona parte dei lavoratori.