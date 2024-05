L’Ambasciata d’Italia in India di Gaetano Cortese - il 17 giugno la presentazione a Rom - al Circolo degli Esteri

“L’Ambasciata d’Italia in India” di Gaetano Cortese, il 17 giugno la presentazione del prezioso volume a Roma, al Circolo degli Esteri - “L’Ambasciata d’Italia in India” di gaetano cortese, il 17 giugno la presentazione del prezioso volume a Roma, al Circolo degli Esteri - “L’Ambasciata d’Italia in India” di gaetano cortese, il 17 giugno la presentazione del prezioso volume a Roma, al Circolo degli Esteri ... politicamentecorretto

Rassegna stampa. Un “esercito”di aspiranti consiglieri comunali in 19 liste per i 24 scranni di Palazzo del Carmine. Ecco tutti i nomi - Rassegna stampa. Un “esercito”di aspiranti consiglieri comunali in 19 liste per i 24 scranni di Palazzo del Carmine. Ecco tutti i nomi - In questa tornata elettorale sono proprio tanti ben 456, un vero e proprio record per Caltanissetta, che hanno trovato posto in 19 liste gli aspiranti consiglieri comunali che stanno chiedendo il voto ... ilfattonisseno

Buon compleanno Mauro Porrà, Zdenek Zeman, Beccalossi… - Buon compleanno Mauro Porrà, Zdenek Zeman, Beccalossi… - Personaggi noti e meno noti festeggiano oggi il loro compleanno. Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato - ... romadailynews