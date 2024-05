L’addio di Zielinski al Napoli | Siete persone straordinarie - vi ringrazio perché nessuno di voi mi ha offeso

Piotr Zielinski ha salutato i tifosi del Napoli con una toccante lettera di addio, ringraziandoli per l’affetto e il rispetto ricevuti in questi anni indimenticabili. È stata un’uscita di scena carica di emozioni per Piotr Zielinski , che ha detto addio al Napoli e ai suoi tifosi con parole che arrivano dritte al cuore. Il centrocampista polacco, dopo aver deciso di intraprendere una nuova avventura all’Inter, ha voluto ringraziare il popolo partenopeo per l’immenso affetto dimostrato in questi anni indimenticabili. napolipiu

L’edizione odierna de Il Mattino scrive del Napoli e del futuro di uno dei suoi calciatori più rappresentativi degli ultimi anni: Piotr Zielinski . Il polacco lascerà la città partenopea al temine della stagione per trasferirsi a Milano: “Non ha prolungato il suo contratto in scadenza e già all’inizio del 2024 si è fermato un giorno […] L'articolo Napoli , Zielinski ha già svolto le visite mediche con l’Inter. dailynews24

Piotr Zielinski affronterà la sua futura squadra, l’Inter, da separato in casa col Napoli dopo il mancato rinnovo che ha segnato la rottura. CALCIO NAPOLI – Inter-Napoli sarà una partita molto speciale per Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco, negli ultimi mesi in azzurro, sta vivendo da “separato in casa” in vista del suo trasferimento all’Inter, la sua prossima squadra, a parametro zero.

