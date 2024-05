L’addio alla Juve e l’arrivo a Castel Volturno | è iniziata l’era Manna

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 21 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLe strade di Giovannie dellantus si separano dopo cinque anni. Dopo le indiscrezioni degli ultimi mesi arriva l’ufficialità della società bianconera con una nota. L’ormai ex dirigententino è pronto per una nuova avventura al Napoli dove sarà a capo della direzione sportiva della società. Il comunicato dellantus: “Le strade di Giovannie dellantus si dividono. È ufficiale la risoluzione consensuale del suo contratto con il Club. L’Head of First Team saluta dopo cinque stagioni insieme. Cinque anni che lo hanno visto prima occuparsi del Settore Giovanile bianconero in qualità di Responsabile dell’Under 19 e poi dell’allora Under 23 – oggi Next Gen – in veste di Direttore Sportivo, con il primario obiettivo di fare crescere ...