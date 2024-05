L’ad premiato a Coverciano Intanto Sarri si sfila | Nessun contatto con Casteldebole Fenucci | Parleremo con Motta Io vorrei legarlo a una sedia

(Di martedì 21 maggio 2024) "Se riusciremo a trattenere Thiago? Da quattro mesi rispondo chea una... Domani o dopodomani (oggi o al più tardi mercoledì, ndr)con lui del futuro. Il nostro desiderio sarebbe di continuare con lui: speriamo rimanga con noi". Ormai siamo alle ultime speranze e ai sospiri. Vale anche per Claudiorossoblù che ieri aè intervenuto al convegno "Il calciomercato al tempo dell’intelligenza artificiale", organizzato dall’Ussi (Unione Stampa Sportiva Italiana). Al centro tecnico federale lo stessoieri è stato insignito del premio "Inside the sport 2024". Tra i presenti alla cerimonia di consegna dei premi il presidente della Figc Gabriele Gravina, il presidente della Lega Pro Matteo Marani ...

Bologna, l’Ad Fenucci: “Thiago Motta lo legherei ad una sedia”, poi la rivelazione sull’incontro per il rinnovo - Bologna, l’Ad Fenucci: “Thiago Motta lo legherei ad una sedia”, poi la rivelazione sull’incontro per il rinnovo - L'Ad Fenucci del Bologna senza freni parla del rinnovo di Thiago Motta e allontana il pressing della Juventus. tag24

Saputo a DAZN: «Faremo di tutto per convincere Thiago Motta» - Saputo a DAZN: «Faremo di tutto per convincere Thiago Motta» - Saputo a DAZN: «Faremo di tutto per convincere Thiago Motta». Le parole del presidente del Bologna Saputo, a DAZN, ha parlato così dopo Bologna-Juve. SAPUTO – «È stata una stagione bellissima e non pe ... informazione

L'a.d. rossoblù premiato dall'Ussi a Coverciano: "Vorremmo tenerli tutti ma non dipende solo da noi". Riconoscimenti anche per Italiano e Zaccagni - L'a.d. rossoblù premiato dall'Ussi a Coverciano: "Vorremmo tenerli tutti ma non dipende solo da noi". Riconoscimenti anche per Italiano e Zaccagni - L'a.d. rossoblù premiato dall'Ussi a Coverciano: "Vorremmo tenerli tutti ma non dipende solo da noi". Riconoscimenti anche per Italiano e Zaccagni ... gazzetta