Labico | continue richieste di soldi e acquisti a credito - arrestato per estorsione un 60enne

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 21 maggio 2024) I Carabinieri della Stazione dihannoundel luogo, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di. Le indagini sono state avviate a seguito della denuncia di una donna 78enne e di un 37enne titolare di un minimarket. Carabinieri – (ilcorrieredellacitta.com)La donna ha raccontato ai carabinieri che ilda tempo le richiedeva denaro volte all’acquisto di generi alimentari, a cui la stessa inizialmente ha acconsentito perché l’uomo non usava minacce o violenze. Nei giorni successivi l’uomo aveva modificato il suo comportamento arrivando ad introdursi all’interno dell’abitazione, in cui l’anziana viveva da sola, contro la sua volontà, richiedendole la somma di 25 euro, per poi minacciarla ed intimorirla con il fine di costringerla ad effettuare ...