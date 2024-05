La Zenith adesso non vuole più svegliarsi | Possiamo passare il primo turno nazionale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 21 maggio 2024) "E’ la seconda finale consecutiva dei play off che vinciamo, peraltro in due gironi diversi. Per noi è un grande orgoglio e testimonia l’ottimo lavoro che stiamo facendo come società in questi anni". E’ molto soddisfatto Enrico Cammelli, vice presidente dellaPrato, dopo il successo ottenuto dai bluamaranto nella finale del girone A di Eccellenza contro il Cuoiopelli. Una vittoria per 3-2 che mette una bella ciliegina sulla torta rappresentata da una stagione partita in sordina, ma poi decollata soprattutto nel girone di ritorno. E ora per laPrato ci sarà da affrontare ildelle fasi nazionali, la sfida andata e ritorno contro il Granamica, formazione emiliana che ha vinto i play off del girone B battendo 4-0 il Pietracuta. Debutto previsto domenica a Granarolo, in trasferta, per poi ...