La vittima del volo Londra-Singapore è un inglese di 73 anni Il viaggio organizzato con la moglie…

(Di martedì 21 maggio 2024) Ha 73ed è un cittadinoladella terribile turbolenza subita oggi dal Boeing 777-300ER dellaAirlines, partito da. Lo hanno confermato le autorità tailandesi e britche. Secondo le prime indiscrezioni l’uomo di nome Geoff Kitchen sarebbe morto di infarto dopo esser stato sballottato nell’aereo poi precipitato improvvisamente per oltre duemila metri tra Myanmar e Thailandia in soli sei minuti. Aereo che è stato costretto a un atterraggio di emergenza all’aeroporto Suvarnabhumi di Bangkok, in Thailandia. Kitchen, originario di Thornbury e direttore di un piccolo teatro nella contea del Gloucestershire, è morto mentre si apprestava a fare colazione. Mancavano solo due ore all’arrivo, dopo undici indalla capitale ...

