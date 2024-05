La truffa all’hotel in crisi Indagato un consulente

(Di martedì 21 maggio 2024) C’è anche unbergamasco tra i tre denunciati dalla Finanza di Treviso per aver preso parte a unaai danni di due imprenditori altoatesini proprietari di un hotel in provincia di Bolzano. In difficoltà finanziarie, i due, secondo l’accusa, avrebbero pagato 140mila euro (poi restituiti dagli altri ex indagati) con la promessa di ottenere un prestito obbligazionario di 4 milioni, mai arrivato. Le indagini hanno preso le mosse dalla querela degli imprenditori che si erano rivolti albergamasco per recuperare un finanziamento “alternativo“. Il bergamasco li ha indirizzati a untrevigiano che, a sua volta, sempre secondo la Gdf, ha proposto quale intermediario una società rumena, che avrebbe dovuto agire di concerto con un fondo estero, rappresentato da un avvocato romano. Sarebbe ...

