La stagione si chiude sabato a Russi

(Di martedì 21 maggio 2024) La Cesena Basket 2005 scriverà i titoli di coda delladi Divisione Regionale 1prossimo quando con palla a due alle 20.15 scenderà in campo a, affrontando l’ultima della classe, attualmente a quota 12 punti in graduatoria, 16 in meno rispetto ai 28 dei biancazzurri che andranno così are il torneo a metà classifica. Il bilancio della squadra guidata da coach Marco Vandelli è positivo, anche se è legittima qualche recriminazione, frutto delle 12 sconfitte consecutive incassate nella seconda parte del torneo, che hanno precluso la permanenza ai piani alti, a lungo mantenuti dopo una convincente striscia di 9 vittorie consecutive. In ogni caso è stato rispettato l’intento di valorizzare al meglio la crescita dei ragazzi che usciti dal vivaio di casa, sono approdati al mondo dei ‘senior’.

