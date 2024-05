La stagione allo sprint Via ai play off 2024 | tutto quanto fa spettacolo Dall’Eccellenza alla Seconda - mille big-match

Vanno avanti i play off della serie D: le diverse squadre si affrontano per guadagnare posizioni nella graduatoria dei club aventi diritto a eventuali ripescaggi. ripescaggi che, ricordiamo, si verificano nel caso in cui una società della categoria superiore, presenta una domanda di iscrizione che non ha tutti i requisiti necessari per essere accettata dagli organi competenti (come successe all’Acr Siena lo scorso anno, favorendo il ripescaggio dell’Atalanta Under 23).

sport.quotidiano