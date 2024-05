La squalifica di Tonali vissuta dal Newcastle | Ci ha fott**o la stagione Telegraph

Londra, 2 maggio 2024 – Sandro Tonali è stato squalificato per due mesi con la sospensiva per le scommesse dopo il passaggio al Newcastle: sconterà solo lo stop della Figc. Potrà tornare ufficialmente in campo a partire dal 27 agosto. Tonali, nuove accuse: 50 scommesse sul calcio appena arrivato al Newcastle. Rischia un altro stop La Federazione inglese, infatti, ha deciso di non prolungare la squalifica del centrocampista per le puntate effettuate (sono circa 50 quelle contestate tra il 12 agosto e il 12 ottobre 2023) dopo il passaggio in Inghilterra.

sport.quotidiano