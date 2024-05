La Spezia - non gli piace l' educazione troppo occidentale dei figl - uccide la ex e poi si toglie la vita

Omicidio-suicidio nello spezzino, alla base la religione: lei educava i figli "all'occidentale" - Omicidio-suicidio nello spezzino, alla base la religione: lei educava i figli "all'occidentale" - Un operaio di origini tunisine di 44 anni ha prima accoltellato e ucciso l’ex compagna, poi con lo stesso coltello si è tolto la vita. Da quanto si apprende alla base dei continui litigi tra i due ci ... primocanale

Arabia Saudita, perché l'impero di MbS scommette sul futuro ma può essere risucchiato dal passato - Arabia Saudita, perché l'impero di MbS scommette sul futuro ma può essere risucchiato dal passato - Dall'intelligenza artificiale alla città avveniristica di Neom: Mohammed bin Salman ha scelto di scommettere sul futuro, superando il vittimismo di cui tanta parte del mondo arabo è prigioniera dagli ... corriere

SCENARIO IRAN/ “Ora ci sarà un ‘Raisi’ peggiore, cominciano i giochi per il dopo-Khamenei” - SCENARIO IRAN/ “Ora ci sarà un ‘Raisi’ peggiore, cominciano i giochi per il dopo-Khamenei” - Il regime è troppo forte e troppo brutale nella repressione dell’opposizione perché la necessità di trovare un nuovo presidente diventi l’occasione per cambiare qualcosa. I rapporti con Israele e ... ilsussidiario