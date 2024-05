La scuola malata di mammite Lettera

Anna Vitiello, 55 anni, è ricoverata in un hospice. Originaria di Torre del Greco, era arrivata in Piemonte per lavorare come docente di Educazione fisica. E l’ha fatto fino a quando la salute glielo ha permesso vanityfair

licenziata mentre era in malattia, un tumore che ora la costringe a vivere in un hospice , piena di debiti, in attesa del Tfr e della liquidazione. È il caso di Anna Vitiello, Insegnante di Scienze Motorie, 54 anni, torinese, che si è rivolta al sindacato Cub scuola e ricerca per chiedere assistenza. La docente ha scoperto nel 2017 di essere malata , ma ha continuato a insegnare e tre anni fa è passata di ruolo. ilfattoquotidiano

"Ai Campi Flegrei c'è chi lascia la sua casa, ma il governo preferisce accogliere Chico Forti" - "Ai Campi Flegrei c'è chi lascia la sua casa, ma il governo preferisce accogliere Chico Forti" - Una parte consistente della popolazione ha spostato autonomamente le persone anziane, i malati e i bambini in territori limitrofi, se non addirittura in un'altra regione. Il problema è il piano di ... today

Lo scrittore Davide Morosinotto incontra le scuole di Lugo alla biblioteca Trisi - Lo scrittore Davide Morosinotto incontra le scuole di Lugo alla biblioteca Trisi - Giovedì 23 maggio, dalle 9, la biblioteca Trisi ospita l’autore premio Andersen Davide Morosinotto, in una serie di incontri rivolti alle scuole secondarie di Lugo ... bot vengono decimati da una ... ravennanotizie

Demenze, al via maxi-progetto europeo per mappare fattori rischio - Demenze, al via maxi-progetto europeo per mappare fattori rischio - Roma, 21 mag. (askanews) – Scoprire tutti i fattori di rischio genetici, ambientali e comportamentali della demenza, in particolare della malattia di Alzheimer, individuare e programmare degli interve ... askanews