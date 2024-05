La Samb si lecca le ferite e guarda avanti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 21 maggio 2024) Sarà L’Aquila ad avere una piccolissima speranza di ripescaggio in Serie C. Aggiudicandosi la finale play off con la, il sodalizio abruzzese aumenta la sua posizione nella graduatoria provvisoria dei club che aspirano ad un eventuale salto di categoria a causa delle “disgrazie” economiche di chi non riuscirà ad iscriversi al campionato di competenza. In tal senso, però, sono importanti le dichiarazioni rese al Gran Sasso d’Italia dall’ex massimo dirigente della Lega di Serie C Francesco Ghirelli, oggi presidente onorario dell’Aquila. “I play off- dice ai microfoni di una tv abruzzese- si devono fare e se c’è un risultato certo, ci deve essere anche un premio. Poi, però, ci si deve confrontare alla pari con le altre formazioni vincitrici degli altri gironi. Fatti in questo modo non c’è omogeneità e manca anche un dato sportivo certo”. Ghirelli continua così la ...