‘La rasoiata’ di Ballan | Pellizzari e Tiberi sulla strada giusta Piganzoli è tanta roba al debutto

(Di martedì 21 maggio 2024) LA TAPPA MONCA Purtroppo si prendono queste decisioni sempre all’ultimo, quando si sapeva già da 3 giorni che questo percorso non sarebbe stato fattibile. Una decisione si poteva benissimo prendere sabato o domenica, se non ieri. ADDIO A TAPPE COME QUELLA DI NIBALI ALLE TRE CIME DI LAVAREDO? Quello del 2013 era un arrivo in salita per Nibali. Con la neve è fattibile se sei in salita. Purtroppo la tappa di oggi era in discesa. Fare tutti quei chilometri di discesa è proibitivo. Il problema è stato questo. Se oggi all’arrivo ci fosse stata la neve, i corridori sarebbero saliti senza problemi. L’AZIONE DELLA MOVISTAR PER TENERE A BADA LA FUGA La Movistar non l’ho proprio capita. Alla fine dei conti è stata anche buona come azione, ma a 10 km dall’arrivo sono spariti del tutto. Quello che andava più forte di tutti era Sanchez, ma anche lui non l’ho capito. Diciamo che hanno lavorato bene, ...