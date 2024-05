P.a., il ministro Zangrillo: "Promozioni non più solo per concorso, a decidere saranno anche i dirigenti" - P.a., il ministro Zangrillo: "Promozioni non più solo per concorso, a decidere saranno anche i dirigenti" - In un'intervista rilasciata a Il Messaggero, il ministro della pubblica amministrazione dichiara di credere "in un'organizzazione sana, in cui chi ha la responsabilità del capitale umano si debba ... msn

La pubblica amministrazione italiana non gode di ottima reputazione. I dati parlano chiaro - La pubblica amministrazione italiana non gode di ottima reputazione. I dati parlano chiaro - Un italiano su 2 ha una percezione negativa della PA. Questo quanto emerso dall’analisi sui volumi di conversazioni sul web e sui social network relativi alla pubblica amministrazione nei primi mesi d ... ilfattoquotidiano

Sos: fermare la tirannica presa di potere del 27 maggio da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità - Sos: fermare la tirannica presa di potere del 27 maggio da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità - La maggior parte dei Paesi non ha aperto alcun dibattito pubblico e critico su come è stata gestita la pandemia ... opinione