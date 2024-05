La prossima stagione Prende forma la nuova serie C

(Di martedì 21 maggio 2024) La corsa playoff prosegue, ma con il passaggio al secondo turno della fase nazionale aumenta il numero delle squadre che sarannomente alle prese con laC la. Attualmente sono 52 quelle che tra qualche settimana saranno chiamate ad iscriversi alla Lega Pro. C’è chi non farà i salti di gioia come Ascoli, Feralpisalò e Lecco, retrocesse dalla B. Decisamente più entusiasmo tra le nove promosse dalla D: Alcione Milano, Caldiero Terme, Campobasso, Carpi, Cavese, Pianese, Team Altamura, Trapani e Union Clodiense. Poi ci sono le confermate: AlbinoLeffe, Ancona, Arezzo, Arzignano Valchiampo, Atalanta U23, Audace Cerignola, Casertana, Crotone, Foggia, Giana Erminio, Giugliano, Gubbio, Latina, Legnago Salus, Lucchese, Lumezzane, Messina, Pergolettese, Perugia, Pescara, Picerno, Pineto, Pontedera, Pro ...

La Juve ha deciso di esonerare Allegri e per l'allenatore ci sono già le prime voci di calcio mercato sul suo Futuro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il tecnico potrebbe presto ricevere avances importanti […] calcionews24

Il destino di Stefano Pioli , ormai, è segnato. Il tecnico, al termine della stagione , lascerà infatti il Milan con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, prevista nel 2025. Un addio che giungerà al termine di un'annata deludente per i rossoneri, non tanto per il cammino in... today

2024-05-20 12:14:27 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Rob Edwards afferma che Luton attaccherà il campionato la prossima stagione nel tentativo di fare un rapido ritorno in Premier League. Il tecnico degli Hatters dice che l’esperienza della loro campagna nella massima serie sarà loro utile e che sono “cambiati e evoluti così tanto”, nonostante abbiano una squadra “esile” rispetto a molte squadre. justcalcio

Influenza, somministrate quasi 1,5 milioni di dosi di vaccino in meno rispetto all’anno scorso - Influenza, somministrate quasi 1,5 milioni di dosi di vaccino in meno rispetto all’anno scorso - A sancirlo è il ministero alla Salute, che ha pubblicato la circolare con le regole per contrastare la malattia stagionale a partire dal prossimo ottobre ... le coperture basse sono coincise con una ... repubblica

Il Giro d'Italia tra il sito olimpico sul Mottolino e le prossime montagne che riportano a sci e biathlon - Il Giro d'Italia tra il sito olimpico sul Mottolino e le prossime montagne che riportano a sci e biathlon - La corsa rosa per tre giorni nel cuore di Livigno, con i fratelli Tabanelli che domenica hanno omaggiato la maglia rosa Pogacar 'volando' letteralmente sopra l'ultimo km ... neveitalia

A2 - Pesaro, Andrea Cinciarini resterà anche in Serie A2 - A2 - Pesaro, Andrea Cinciarini resterà anche in Serie A2 - La VL Pesaro attende di capire se avrà a disposizione Andrea Cinciarini per la prossima stagione. Ripartire dal capitano in Serie A2 sarebbe fondamentale per il club. L'esperto play - 9.4 punti di ... pianetabasket