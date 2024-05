La proposta degli albergatori | Ticket a pagamento per accedere alle Dolomiti

(Di martedì 21 maggio 2024) Unache farà discutere, quellabellunesi: istituire unper visitare la zona delle, sulla falsariga del biglietto istituito all’ingresso di Venezia. L’idea è emersa nel corso della 74esima assemblea nazionale di Federalberghi. Dove sono state discusse alcune criticità, dalla difficoltà a reperire personale alla concorrenza con le strutture ricettive extralberghiere. «Per entrare negli immensi parchi americani si paga una tassa, e si potrebbe istituirne una in tutta la zonaUnesco. Magari anche soltanto di un euro. I proventi vadano a finanziare la mobilità, la promozione e tutta una serie di iniziative volte a valorizzare questo territorio», ha spiegato, come riporta il Gazzettino, il presidente...

