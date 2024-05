La Promessa - Anticipazioni Puntate dal 27 al 31 Maggio 2024 | Il Ritorno Di Ramona!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di martedì 21 maggio 2024) Ladal 27 al 31ritorna, ma è molto confusa su ciò che è successo e crescono i dubbi sulla verità. Intanto Abel fa la sua grande proposta a Jana!Laprosegue e, nella settimana dal 27 al 31, i telespettatori assisteranno aldi. La donna sarà quindi viva, ma saranno non pochi i dubbi e i sospetti sollevati dal suo, anche perchénon sembrerà essere per niente lucida. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.La: dove eravamo rimasti?Il piano di Jimena e Abel viene finalmente messo in pratica. La donna finge ...