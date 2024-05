La Prima Estate 2024 - la line up complet - da Peggy Gou a Paolo Nutini

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 21 maggio 2024) Ecco laupa de La, festival toscano che ospita per due weekend grandi nomi della musica internazionale, daGou a, dai Fontaines D.C. ai Kasabian Sei giorni e diciotto artisti, unaup ambiziosa e dal respiro internazionale, esclusive italiane, un palco unico a pochi passi dal mare per salutare l’arrivo della stagione più amata. Latorna a Lido di Camaiore (Lucca), dal 14 al 16 giugno e dal 21 al 23 giugno, pronta a scaldare ancora una volta la sabbia della Versilia. Per due weekend, dal venerdì alla domenica, si rinnova l’appuntamento al Parco BussolaDomani, nella convinzione di offrire un’esperienza di alta qualità ...