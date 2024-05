La partita ai raggi X Per il Var non c’è stato nulla di irregolare - ma quanti dubbi sul primo e quarto gol locale

(Di martedì 21 maggio 2024) In una domenica che più funesta non si poteva immaginare ci si è messo anche il Var. Mario Perri di Roma, l’arbitro in campo, era coadiuvato dal suo concittadino Francesco Fourneau e dall’assistente Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia. Di episodi discutibili ce ne sono stati diversi, nel contesto di una gara che èun concentrato unico di emozioni davvero vietate ai deboli di cuore, ma incentriamo l’attenzione su due fatti che alla resa dei conti sono stati decisivi. Anzitutto il gol iniziale di Nicastro, siglato dopo 25 minuti e che èoggetto di un lungo consulto: sull’assist di testa di un compagno, l’ex attaccante del Pontedera, secondo la probabile interpretazione in sala Var, era tenuto in gioco, dal braccio largo di Longobardi sulla sinistra. Opinabile ma andiamo oltre: l’azione, a ben vedere, era viziata da un fallo ...

Como , 29 aprile 2024 - Si rinnova l’iniziativa di mobilità sostenibile tra Como 1907 e Asf Autolinee “Prendo... il bus e vengo da te”, con la quale la società di servizio di trasporto darà a tutti i tifosi lariani la possibilità di viaggiare gratuitamente sui mezzi urbani nel giorno della gara per raggiungere lo stadio . A partire dalla partita in programma mercoledì 1° maggio contro il Cittadella alle 15, e per gli altri match casalinghi dell’attuale stagione, il trasporto pubblico sarà gratuito nelle due ore precedenti il calcio d’inizio e successive al fischio finale, per tutti i possessori del titolo di accesso allo stadio , biglietto o abbonamento. ilgiorno

“Molti atleti congolesi giocano in Francia, a partire dal capitano del Marsiglia Chancel Mbemba , a cui auguro il meglio per la partita di giovedì contro l’Atalanta”. Così il presidente della repubblica francese Emmanuel Macron in un suo discorso alla stampa, a margine di un incontro all’Eliseo con il presidente della Repubblica Democratica del Congo Felix Tshisekedi. sportface

Maxivincita per una coppia di Verla di Giovo ad Affari Tuoi, che si è aggiudicata il premio più alto del game show: ben 300 mila euro (in gettoni d’oro). Ai pacchi, Luca Sartori ha giocato con Sara, 22 anni, una dei suoi cinque figli. Amadeus presentandolo dice che Luca è molto Super stizioso e che per questo venerdì 17 “magari si invertirà la tendenza dopo due serate sfortunate” e ricorda che il pacco scelto dal concorrente (il numero 2) è proprio quello che la scorsa sera aveva 0 euro. thesocialpost

Creme solari gratis in spiagge, scuole e parchi: così l’Olanda combatte il melanoma (quando anche in Italia) - Creme solari gratis in spiagge, scuole e parchi: così l’Olanda combatte il melanoma (quando anche in Italia) - L'Olanda ha deciso di combattere il melanoma installando dispenser gratuiti di creme solari in spiagge, scuole e parchi ... greenme

Inchiesta sui bilanci Ama, Raggi finisce a processo. «Calunniò l’ad Bagnacani» - Inchiesta sui bilanci Ama, raggi finisce a processo. «Calunniò l’ad Bagnacani» - Virginia raggi e il suo ex “cerchio magico” vanno a processo. L’ex sindaca di Roma è stata rinviata a giudizio con l’accusa di calunnia: al centro, alcune ... ilmessaggero

