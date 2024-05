La notte degli sfollati dopo le scosse a Pozzuoli | “Meglio passare la notte in strada che a casa”

paura ai Campi Flegrei per l'ultimo sciame sismico, che ieri ha fatto registrare una scossa di Terremoto di magnitudo 4.4: la più forte in 40 anni. Centocinquanta gli eventi simici si sono susseguiti soltanto dalle 19.51 di ieri sera alle ore 00.31 di oggi. Ed è stata una notte in strada per tantissimi cittadini di Pozzuoli: molti hanno trovato riparo a bordo di auto posteggiate lontane dagli edifici, oppure nelle due piccole tendopoli allestite dalla Protezione civile nella zona del porto e in quella di lungomare Pertini.

