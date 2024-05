La morte di Raisi per un guasto tecnico - ma la versione dell’Iran non convince gli esperti

(Di martedì 21 maggio 2024) “Un”. L’agenzia di stato iraniana Irna ha chiuso così il discorso sulladi Ebrahim, dopo le immagini dell’elicottero che si è schiantato in una regione di confine con l’Azerbaigian. Unanetta, diffusa anche in lingua inglese, ma che noncompletamente. Restano infatti molti punti oscuri nella dinamica stessa dell’incidente e sulla scelta di far saliresul Bell 212, ovvero un «elicottero medievale» secondo la definizione del ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani. Nelle immagini diffuse dall’Iran si vede anche un Mil-17 russo e un altro Bell. Ma, spiega oggi Repubblica, non hanno volato affiancando l’apparecchio del presidente per renderne più difficile l’identificazione, per ragioni di sicurezza.Leggi anche: ...

