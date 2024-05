La Miniera a Memoria a Luppichini e Cicerone

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) Ancora grande spettacolo in Maremma con il trofeo "La" gara di ciclismo amatoriale disputata a Ribolla. Il tanto atteso trofeo è andato nella prima partenza a Samuele(nella foto a sinisstra), e nella seconda a Enrico(a destra) che bissa il successo di un paio di anni fa. A Ribolla si sono presentati in più di 120 corridori alcuni di altissimo livello come Gianmarco Agostini e Federico Del Mancino. Il trofeo era valido come prova del "Corri in Provincia Uisp". Tanti corridori che hanno costretto gli organizzatori a predisporre la doppia partenza. Nella prima, come detto, la vittoria è andata a Simone Luppicchini della Speedy Bike. L’epilogo della gara a circa quindici chilometri dal traguardo situato alle porte di Ribolla, quando si sganciavano in nove. Oltre al vincitore ...