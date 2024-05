La lunga notte ai Campi Flegrei dopo sciame sismico | 150 scosse in 5 ore

"Se non mi uccidono loro, mi uccido io", così Aziza chiede aiuto a Pamela Ferlin per scappare dall’Afghanistan. Si sono conosciute via web prima del ritorno al potere dei talebani. Scrittrice e agente letteraria, Ferlin collaborava con Arghosha Faraway Schools – ong che aveva aperto in Afghanistan 17 scuole per bambine in 17 anni – e seguiva a distanza alcune studentesse, come Aziza. quotidiano

Conto alla rovescia per la notte Nazionale del Liceo Classico. L’evento ormai tradizionale, giunto alla sua decima edizione, quest’anno si celebrerà venerdì dalle 18 alle 24, in quasi 350 licei classici. A Monza sarà al liceo Dehon e allo Zucchi. Al liceo classico Dehon il tema della serata sarà “Road to Archaia Olympia 2024“, un viaggio immersivo all’insegna dello sport e cultura nelle antiche olimpiadi, organizzato dagli studenti in collaborazione con Serena Apollonio e Sofia Ferrazzini, studentesse di scenografia all’Accademia di Belle arti di Brera. ilgiorno

La lunga notte di Pozzuoli - La lunga notte di Pozzuoli - Ieri sera intorno alla mezzanotte è giunto anche il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Il governatore, accompagnato dal direttore della Asl ... napolivillage

Notte di terremoto ai Campi Flegrei con sciame sismico di 150 scosse: famiglie sfollate e scuole chiuse - notte di terremoto ai Campi Flegrei con sciame sismico di 150 scosse: famiglie sfollate e scuole chiuse - L’ Osservatorio Vesuviano, la sede napoletana dell’Ingv, ha localizzato l’epicentro della scossa di intensità maggiore a ridosso della Solfatara del comune di Pozzuoli, con profondità di 3 km. Le ... notizie.virgilio

Colazione: perché non saltarla e come iniziare a farla (come si deve) - Colazione: perché non saltarla e come iniziare a farla (come si deve) - Fare una buona colazione è fondamentale per affrontare bene la giornata e, soprattutto, per seguire una dieta più equilibrata. Qual è la colazione ideale Cosa mangiare per una colazione “dimagrante” ilgiornale