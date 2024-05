La frase sulle SS scatena il putiferio nell' Ue Le Pen rompe con Afd prima delle Europee

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 21 maggio 2024) Frattura all'interno del gruppo Identità e democrazia a poco meno di tre settimane dal voto europeo. Il Rassemblement national di Marine Le Pen chiude le porte ad Alternative fur Deutschland e fa sapere che non siederà più con il partito tedesco di estrema destraa prossima legislatura. E l'alleato italiano Matteo Salvini si accoda poco dopo. «Come sempre, Matteo Salvini e Marine Le Pen sono perfettamente allineati e concordi», fa trapelare. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è l'intervista rilasciata da Maximilian Krah, capolista di AfD alle, a un quotidiano italiano. «Non dirò mai che chi aveva un'uniformeSS era automaticamente un criminale», aveva detto Krah. E ora in Id si starebbe valutando l'espulsione di AfD dal gruppo. La presa di distanza dei francesi non è in realtà improvvisa ma fa parte di un processo iniziato a gennaio, quando Pen aveva pubblicamente messo in discussione la collaborazione con AfD, dopo l'inchiesta giornalistica che aveva rivelato come alcuni membri del partito tedesco avessero partecipato a una riunione segreta a Potsdam, per discutere di come gli stranieri e i cittadini tedeschi di minoranza etnica potessero essere spinti a lasciare il Paese.