(Di martedì 21 maggio 2024) Parigi si pone in contrasto con buona parte degli alleati occidentali, invitando a lasciar lavorare la. Atteggiamento simile anche da parte di Berlino

Israele ha patito ieri il colpo politico più duro dai massacri del 7 ottobre quando il procuratore della Corte penale internazionale Karim Khan ha annunciato che chiederà mandati di arresto per crimini di guerra nei confronti non solo dei dirigenti di Hamas ma anche del primo ministro Benjamin Netanyahu e del ministro della difesa Yoav Gallant. quotidiano

La giustizia del signor Karim Ahmad Khan è una favola per idioti . Cercare pace, tutela dei diritti umani, bandire la disumanizzazione del nemico sono aspirazioni e pratiche anche g... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti ilfoglio

La Francia appoggia la Corte penale internazionale sul caso Netanyahu - La Francia appoggia la corte penale internazionale sul caso Netanyahu - La scelta della corte penale internazionale rischia ora di spaccare il fronte europeo. Parigi, infatti, preso atto della richiesta del procuratore capo di un mandato d'arresto nei confronti di ... ilgiornale

Il procuratore della Corte penale internazionale: "Arrestate Netanyahu, Gallant e i leader di Hamas" - Il procuratore della corte penale internazionale: "Arrestate Netanyahu, Gallant e i leader di Hamas" - Wafa: "6 palestinesi uccisi in scontri a Jenin, 10 feriti" Sei palestinesi sono stati uccisi in scontri con l'esercito israeliano a Jenin in Cisgiordania. Lo ha fatto sapere l'agenzia Wafa, secondo cu ... msn

Corte penale dell'Aia accuse Israele e Hamas - corte penale dell'Aia accuse Israele e Hamas - Karim Khan, procuratore capo della corte penale internazionale ha chiesto alla corte di emettere un mandato di arresto per Netanyahu, Gallant, Yahya Sinw ... libero