La festa salvezza della squadra - con la torta tagliata dal presidente Bosco e dall’allenatore Stellone Il trenino biancorosso sfila nelle sale dell’Ambassador

Bologna, 19 maggio 2024 – Non si ferma la festa della squadra e della città per la splendida qualificazione del Bologna alla Champions League. L’appuntamento da segnare in agenda è per mercoledì 22 maggio a partire dalle 19,30 quando andrà in scena la grande parata del pullman scoperto con a bordo i giocatori rossoblù. Il mezzo inizierà il tour della città dal piazzale antistante la Curva Bulgarelli per raggiungere piazza Maggiore dove la squadra festeggerà questa fantastica stagione insieme a tutti i tifosi.

