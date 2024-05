La festa dopo il batticuore Meda - salvezza di rigore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) "Non abbiamo mai mollato". Frase quanto mai inflazionata nel calcio, ma forse aè concessa ripeterla allo sfinimento come ha fatto l’allenatore Giovanni Cairoli al termine della rocambolesca gara di ritorno contro l’Accademia Pavese. Novanta minuti che riflettono il campionato dei bianconeri, di pura sofferenza.la vittoria in trasferta nell’andata per 3-1 sembrava tutto facile per i brianzoli che però ad un certo punto si sono trovati sotto di due reti. A quel punto ne mancava una all’Accademia per ribaltare la situazione e con un quarto d’ora a disposizione (lo 0-2 che porta la firma di Laraia arriva alla mezz’ora della ripresa) tutto era ampiamente possibile. A far tirare il bel sospirone di sollievo a tutto il “Mino Favini“ ci ha pensato Valtulina, abile a procurarsi une a trasformarlo al minuto 8 di recupero. ...