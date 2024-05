LA DOMENICA DI RAI1 | VENIER E FIALDINI VERSO LA CONFERMA MA CON IMPORTANTI NOVITÀ

(Di martedì 21 maggio 2024) I vertici di Viale Mazzini stanno lavorando su vari fronti, uno dei quali è lapomeriggio di. Marae Francescavannola. Subito dopo il Tg1 delle 13:30 la linea anche da settembre andrà aIn e alla sua indiscussa padrona di casa, Mara. Per lei è record di conduzioni del programma. Laprincipale sarà, se verràto, un grande talk show di apertura, dalle 14 alle 15, per parlare di attualità e cronaca con un parterre di peso, anticipa Dagospia. A seguire le intramontabili interviste ai grandi volti dello spettacolo tra tv, cinema e musica ma prima appunto una sorta di Arena di Mara. A seguire si vaun’altra ...

Claudio Gioè in Ma?kari A causa di uno sciopero Nielsen, fino al 29 Aprile , saranno disponibili soltanto i dati di fascia (e i dati dei programmi di Warner Bros. Discovery e Sky). nella serata di ieri, Domenica 28 Aprile 2024, su Rai1 Makari in replica ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Il Meglio de Lo Show dei Record ha ottenuto un a. davidemaggio

Claudio Gioè in Ma?kari A causa di uno sciopero Nielsen, fino al 29 Aprile , saranno disponibili soltanto i dati di fascia (e i dati dei programmi di Warner Bros. Discovery e Sky). nella serata di ieri, Domenica 28 Aprile 2024, su Rai1 Makari in replica ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Il Meglio de Lo Show dei Record ha ottenuto un a. davidemaggio

Claudio Gioè in Ma?kari A causa di uno sciopero Nielsen, fino al 29 Aprile , saranno disponibili soltanto i dati di fascia (e i dati dei programmi di Warner Bros. Discovery e Sky). nella serata di ieri, Domenica 28 Aprile 2024, su Rai1 Makari in replica ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Il Meglio de Lo Show dei Record ha ottenuto un a. davidemaggio

Naviga il televideo in popup - Naviga il televideo in popup - "domenica sarò allo stadioper Lazio-Sassuolo". Così l'ex allena-tore dei biancocelesti annuncia la suapresenza sugli spalti. "Tutti accetta-vano le mie scelte" dice. Sulla malat-tia: "Ho deciso di ... servizitelevideo.rai

Rai, Marco Liorni e L'Eredità allargata: nuovo progetto di viale Mazzini. E Domenica In... - Rai, Marco Liorni e L'Eredità allargata: nuovo progetto di viale Mazzini. E domenica In... - Il motivo Marco Liorni "sarà infatti impegnatissimo nel preserale di rai1, forte degli ascolti record condurrà nuovamente " L'Eredità " che rispetto allo scorso anno dovrebbe guadagnare due mesi di ... affaritaliani

Conduttori Rai, grandi manovre: Mara Venier si smentisce (ma rivoluzionerà Domenica In), Liorni perde Italia Sì - Conduttori Rai, grandi manovre: Mara Venier si smentisce (ma rivoluzionerà domenica In), Liorni perde Italia Sì - La conduttrice tornerà al timone del talk show della domenica di Rai 1 per la settima edizione consecutiva, la sedicesima in totale. A differenza di quanto annunciato, infatti, secondo il portale ... libero