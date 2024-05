La destra fa i conti per andare a comandare

(Di martedì 21 maggio 2024) Alle elezioni dell’8 e 9 giugno si prevede un voto massiccio per i partiti conservatori e identitari. Ma per spedire davvero i socialisti all’opposizione, si ragiona su smontare e ricomporre i gruppi Ecr e Id: Lega e Marine Le Pen dentro, fuori i tedeschi di Afd?

Venerdì 3 maggio su Rai1 il veterano Carlo Conti sarà alla guida dell’edizione 2024 dei “ David di Donatello “, ieri nel corso della conferenza stampa tenutasi a Viale Mazzini sono state rese note le nomination, con ben diciannove candidature per “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi. La serata evento vedrà Conti affiancato da Alessia Marcuzzi e Fabrizio Biggio, con le coreografie di Luca Tommasini: “In realtà in prima battuta il presentatore toscano avrebbe dovuto avere al suo fianco l’irriverente Geppi Cucciari . ilfattoquotidiano

Sarà venerdì 10 maggio che Giovanni Toti comparirà davanti al gip per l’interrogatorio di garanzia. Il governatore della Liguria si trova da 24 ore ai domiciliari con l’accusa di corruzione e le sue funzioni sono state affidante ad interim al leghista Alessandro Piana, vicepresidente della Regione e assessore all’Agricoltura. Il primo, domani, a essere convocato per l’interrogatorio di garanzia è invece Paolo Emilio Signorini, ex presidente dell’Autorità portuale e ad di Iren (sospeso), detenuto nel carcere di Marassi. ilfattoquotidiano

Ad Alba, Bra, Fossano e Saluzzo test elettorali amministrativi “aperti” - Ad Alba, Bra, Fossano e Saluzzo test elettorali amministrativi “aperti” - Si parte da una situazione di sostanziale parità nelle quattro delle sette “sorelle” del Cuneese chiamate al voto a giugno. Ogni realtà comunale costituisce comunque un caso a sé che rende impossibile ... targatocn

Il Governo prepara una raffica di decreti elettorali - Il Governo prepara una raffica di decreti elettorali - Le destre puntano a racimolare qualche voto in più per le Europee. Il Quirinale segue con attenzione i decreti in gestazione. lanotiziagiornale

Schermaglie politiche. Meloni contrattacca: "Un confronto si farà". Ma non sarà un duello tv - Schermaglie politiche. Meloni contrattacca: "Un confronto si farà". Ma non sarà un duello tv - La premier: "Con Schlein mi spiace non si sia fatto nulla. Ci affronteremo in altro modo". Presidenza della Commissione Ue, torna possibile una maggioranza ampia ... quotidiano