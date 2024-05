La coppia perfetta | il nuovo libro su Franco Moschino di Rossella Jardini

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 21 maggio 2024) Molto più che una musa, un braccio destro. La figura di, ex direttrice creativa della casa di moda, è stata a lungo ridimensionata accanto a quella di. E invece è stata centrale, e merita di essere riscoperta e raccontata. Senza il sodalizio umano e professionale tra i due non avremmo avutocosì come oggi lo conosciamo: per dieci anni hanno portato avanti una rivoluzione ironica e gentile del sistema moda. Sulla carta,non avrebbero potuto essere più diversi. Un ragazzo di Abbiategrasso ribelle e pieno di talento e una signora ...