La classifica europea della pizza? Non c’è l’Italia - siamo troppo bravi per partecipare

Si avvicina il tempo delle vacanze e, come ogni anno, fioriscono le classifiche sulle mete europee più ricercate dai turisti. A stilare una delle più importanti è l’ europea n Best Destination, sito rinomato in questo campo. La graduatoria viene stilata prendendo in considerazione 500 possibili luoghi di villeggiatura e si basa sui giudizi di più di 1 milione di viaggiatori provenienti da tutto il mondo. thesocialpost

C’erano una volta i piatti tristi degli aerei: panini asciutti, improbabili lasagne, caffè liofilizzato. Fortuna vuole che nel tempo le compagnie aeree hanno deciso di venire incontro ai gusti in evoluzione dei passeggeri, e ormai il volo si è trasformato anche in un’esperienza culinaria indimenticabile, grazie a un’accurata scelta degli ingredienti, alla creazione di menù ad hoc, all’abbinamento tra cibi e vini, alla collaborazione con chef stellati. ilfattoquotidiano

I numerosi risultati positivi (soprattutto vittorie) ottenuti negli ultimi due anni in Conference League hanno permesso alla Fiorentina di risalire moltissime posizioni nel Ranking Uefa per club, in cui la squadra viola occupa, attualmente, il 55esimo posto. Da sottolineare il fatto che negli ultimi due anni solo 16 squadre abbiano fatto più punti dei viola in Europa nonostante la "resa" dei risultati ottenuti in Conference sia nettamente inferiore rispetto a quella delle altre due competizioni.

sport.quotidiano