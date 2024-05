(Di martedì 21 maggio 2024) Il campionato di serie C 2024-25 che vedrà impegnato anche il Picchiogià i. Domenica il Cesena è riuscito a conquistare la Supercoppa di C primeggiando nel mini girone a tre con Mantova e Juve Stabia. Sulla composizione dei prossimi gironi invecegià 48 iche si presenteranno ai nastri partenza al prossimo torneo di C. Alle tre retrocesse dalla B Ascoli, Feralpisalò e Lecco si aggiungono AlbinoLeffe, Ancona, Arezzo, Arzignano Valchiampo, Atalanta U23, Audace Cerignola, Casertana, Crotone, Foggia, Giana Erminio, Giugliano, Gubbio, Latina, Legnago Salus, Lucchese, Lumezzane, Messina, Pergolettese, Perugia, Pescara, Picerno, Pineto, Pontedera, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Rimini, Sestri Levante, Spal, Sorrento, Taranto, Trento, Triestina, Turris, Virtus Entella, Virtus Verona, Novara, Vis ...

ELEZIONI. Venerdì 10 maggio scadono i termini per la comunicazione della disponibilità degli iscritti all’albo comunale. Raccolte circa 650 adesioni. Angeloni: «Ne servono ancora per coprire le defezioni». ecodibergamo

Di nuovo Larciano come cuore pulsante, per il ’39° Rally della Valdinievole e Montalbano ’, in programma per il 29 e 30 giugno, con l’organizzazione affidata a Laserprom 015 con la collaborazione di ACI Pistoia e ART Motorsport 2.0. Gara inserita nel calendario nazionale, sarà la seconda prova del ’Trofeo ACI Pistoia Memorial Roberto Misseri’ ed avrà un format strutturato su due giorni, con il sabato 29 giugno impegnato con le operazioni di verifica, con lo shakedown e la cerimonia di partenza, prevista in centro a Larciano per le ore 19,30. lanazione

La C accende i motori: già ci sono 48 club pronti a partire - La C accende i motori: già ci sono 48 club pronti a partire - Il campionato di Serie C 2024-25 si prepara con il Cesena vincitore della Supercoppa. 48 club pronti per i prossimi gironi, con diverse retrocesse e promosse. msn

Mazda CX-30, motore rivoluzionario che rispetta l'ambiente - Mazda CX-30, motore rivoluzionario che rispetta l'ambiente - Nel 2011, quando venne annunciata la filosofia Skyactiv, molti pensarono ad una operazione di marketing, per enfatizzare le doti tecnologiche delle Mazda nell'ambito dei motori, delle trasmissioni e d ... ansa

Motori accesi in Valle Intelvi: rally nel ricordo di Manzoni e Prada, attesa la prova cittadina a San Fedele - motori accesi in Valle Intelvi: rally nel ricordo di Manzoni e Prada, attesa la prova cittadina a San Fedele - Ultime ore di attesa, da questo pomeriggio motori accesi. L’elenco iscritti accende la fantasia e scatena i pronostici per una edizione del Rally Valli D’Intelvi , terzo anno di ripresa dopo lo stop d ... ciaocomo