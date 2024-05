La Bolkestein colpisce anche le suore | sfrattate dalla spiaggia di Chioggia usata a fini solidali

Chioggia. La Bolkestein colpisce anche le suore, arriva un'offerta per la loro spiaggia: la usavano per attività con bambini a scopo solidale - Chioggia. La bolkestein colpisce anche le suore, arriva un'offerta per la loro spiaggia: la usavano per attività con bambini a scopo solidale - CHIOGGIA - La bolkestein non risparmia neanche le suore. Tra gli inaspettati conflitti che la normativa europea sta creando, questo è uno dei più impattanti sulla ... ilgazzettino