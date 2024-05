Kylian Mbappé si svena per un quadro di Pelé | spende una cifra enorme e all’asta batte Hakimi

Parigi, 20 maggio 2024 – Kylian Mbappé lascia il segno a Parigi per l’ultima volta. Non si tratta però di un gol in campo, bensì di un regalo da oltre mezzo milione di euro che l’attaccante francese ha voluto farsi prima di abbandonare la Cité. Mbappé ha infatti acquistato all’asta di beneficenza organizzata dal Paris Saint-Germain una tela con il ritratto di Pelé realizzata dal giovane artista parigino Alexandre Hopare dopo aver superato le offerte di tutti e soprattutto aver avuto ala meglio nel testa a testa con Hakimi, suo compagno di squadra proprio nel club della capitale transalpina.

