Un top club europeo sarebbe pronto a strappare Khvicha Kvaratskhelia al Napoli ed avrebbe già avviato i contatti con i partenopei e con l’agente del giocatore. Il Napoli è al lavoro per preparare il prossimo impegno: la sfida contro il Monza di domenica pomeriggio, valida per la 31esima giornata di Serie A. Agli Azzurri, attualmente […] Questo articolo Napoli , Kvaratskhelia nel mirino di un top club : avviati già i contatti è stato pubblicato prima Sportnews. sportnews.eu

Khvicha Kvaratskhelia è nel mirino del Barcellona e l’ agente del calciatore del Napoli , Mamuka Jugeli è atteso a colloquio da Aurelio De Laurentiis durante il corso della prossima settimana, per discutere del contratto del proprio assistito. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport , la possibilità della cessione è concreta. L’entourage del georgiano chiede infatti 5 milioni per il rinnovo, rispetto agli attuali 1. sportface

Il PSG punta Kvaratskhelia del Napoli: incontro a Roma tra il procuratore e i dirigenti francesi . Trattativa in corso per il sostituto di Mbappé. Secondo quanto riportato dalla redazione di Le Parisien, il Paris Saint-Germain sarebbe fortemente interessato a Khvicha Kvaratskhelia , esterno offensivo georgiano attualmente in forza al Napoli. L’interesse sarebbe reciproco, con il giocatore che non sarebbe insensibile alle sirene provenienti dalla Francia. napolipiu

Kvaratskhelia nel mirino del Psg: valutazione di almeno 130 milioni - kvaratskhelia nel mirino del Psg: valutazione di almeno 130 milioni - ForzAzzurri.net - Corriere dello Sport - kvaratskhelia nel mirino del Psg: valutazione di almeno 130 milioni Secondo l'edizione odierna del quotidiano, il Paris Saint ... forzazzurri

IL MATTINO - Napoli, come sostituto di Osimhen piacciono Omorodion e Dovbyk, le ultime - IL MATTINO - Napoli, come sostituto di Osimhen piacciono Omorodion e Dovbyk, le ultime - Secondo Il Mattino, come sostituto di Victor Osimhen per l'attacco il Napoli avrebbe messo nel mirino Artem Dovbyk del Girona e Samu Omorodion dell'Atletico Madrid: "Nel casting per il centravanti si ... napolimagazine

Napoli: la confessione di Kvara agli amici sul suo futuro - Napoli: la confessione di Kvara agli amici sul suo futuro - Il futuro di Khvicha kvaratskhelia è ancora avvolto nel mistero. Il georgiano ha un contratto ancora lungo in essere col Napoli, ma diversi top club esteri hanno messo nel mirino l'attaccante e ... areanapoli