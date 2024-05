(Di martedì 21 maggio 2024) (Adnkronos) – Toniannuncia il ritiro dal calcio. “Il 17 luglio 2014, il giorno della mia presentazione al, il giorno che mi ha cambiato la vita. La mia vita da calciatore, ma soprattutto come persona. Era l’inizio di un nuovo capitolo per ilpiù grande del mondo.10 anni, a fine stagione questo capitolo giunge al termine. Desidero ringraziare in particolare tutti coloro che mi hanno accolto con cuore aperto e hanno avuto fiducia in me. Soprattutto vorrei ringraziare voi, cariisti, per il vostro affetto e il vostro amore dal primo all’giorno. Allo stesso tempo questa decisione significa che la mia carriera da calciatore attivo finirà quest’estategli. Come ho sempre detto: il ...

Un altro grande campione decide di dare l’ addio al calcio . Stavolta ad appendere gli scarpini al chiodo sarà Toni Kroos . Il fortissimo centrocampista tedesco, in forza da anni al Real Madrid , ha dato l’annuncio ufficiale attraverso i profili social dei Blancos. La sua ultima partita con il club spagnolo sarà la finale di Champions League, contro i suoi ‘fratelli’ tedeschi del Borussia Dortmund, in programma sabato 1 giugno. thesocialpost

(Adnkronos) – Toni Kroos annuncia il ritiro dal calcio. "Il 17 luglio 2014, il giorno della mia presentazione al Real Madrid , il giorno che mi ha cambiato la vita. La mia vita da calciatore, ma soprattutto come persona. Era l’inizio di un nuovo capitolo per il club più grande del mondo. dopo 10 anni, a […] L'articolo Kroos si ritira dopo gli Europei 2024 : “Real Madrid sarà il mio ultimo club” proviene da Webmagazine24. webmagazine24

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il centrocampista del Real Madrid Toni Kroos si ritirerà dal calcio dopo aver rappresentato la Germania a Euro 2024 . Si pensava che il 34enne avrebbe firmato un nuovo contratto con i Los Blancos, ma martedì ha annunciato che appenderà le scarpe al chiodo dopo aver rappresentato il suo paese in casa agli Euro pei. justcalcio

Algoz do Brasil e ídolo do Real Madrid, Toni Kroos anuncia aposentadoria após a Eurocopa - Algoz do Brasil e ídolo do real Madrid, Toni kroos anuncia aposentadoria após a Eurocopa - Fim de uma era. Um dos maiores meias do futebol mundial, o alemão Toni kroos, de 34 anos, anunciou nesta terça-feira (21) a sua aposentadoria dos gramados. O ídolo do real Madrid, que foi algoz do ... folhape.br

Kroos, do Real Madrid anuncia que vai se aposentar após a Eurocopa - kroos, do real Madrid anuncia que vai se aposentar após a Eurocopa - Meio-campista de 34 anos decide encerrar sua carreira e com isso o alemão terá a chance de se despedir dos merengues conquistando seu sexto título da Champions League ... vavel

Calcio, Toni Kroos: addio al calcio dopo l’Europeo. L’ultima partita col Real sarà la finale di Champions - Calcio, Toni kroos: addio al calcio dopo l’Europeo. L’ultima partita col real sarà la finale di Champions - kroos scenderà in campo con il real Madrid ancora per due partite, tra cui la finale di Champions League contro il Borussia Dortmund il prossimo 1° giugno. Poi gli impegni nei prossimi Europei ... repubblica